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28.06.18 08:42 В Большемуртинском районе нашествие майских жуков





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Большую опасность для деревьев представляют не взрослые особи, а личинки. Меньше часа им потребуется для того, чтобы полностью уничтожить всю корневую систему молодой берёзы. Пик размножения у майских жуков случается раз в 3-5 лет. И в этом году нашествие объясняется тем, что насекомые массово откладывают личинки, которые будут развиваться в земле. Это значит, взрослых особей жители уже не увидят в ближайшие годы. Красноярские специалисты уверяют: ситуация под контролем.



"Это естественный процесс. Наши специалисты выезжали, зафиксировали, подтвердили. На данный момент опасности нет, повреждения насаждений незначительные. К августу планируется опять поездка туда, чтобы обследовать почву на наличие личинок, отложенных на зимовку, чтобы спрогнозировать, как этот процесс будет обстоять в следующем году", - пояснил специалист по работе со СМИ филиала "Центр защиты леса Красноярского края" Роман Блестов.



Также эксперты успокаивают: большая часть повреждённых лесных насаждений восстановится уже к весне естественным путём.



Небывалое нашествие майского жука вблизи населённого пункта заметили и запечатлели в начале июня жители села Юксеево. Молодые берёзы объедены и буквально голые стоят в поле. Местные старожилы вспоминают, такая атака насекомых в селе была 10 лет назад.Большую опасность для деревьев представляют не взрослые особи, а личинки. Меньше часа им потребуется для того, чтобы полностью уничтожить всю корневую систему молодой берёзы. Пик размножения у майских жуков случается раз в 3-5 лет. И в этом году нашествие объясняется тем, что насекомые массово откладывают личинки, которые будут развиваться в земле. Это значит, взрослых особей жители уже не увидят в ближайшие годы. Красноярские специалисты уверяют: ситуация под контролем."Это естественный процесс. Наши специалисты выезжали, зафиксировали, подтвердили. На данный момент опасности нет, повреждения насаждений незначительные. К августу планируется опять поездка туда, чтобы обследовать почву на наличие личинок, отложенных на зимовку, чтобы спрогнозировать, как этот процесс будет обстоять в следующем году", - пояснил специалист по работе со СМИ филиала "Центр защиты леса Красноярского края" Роман Блестов.Также эксперты успокаивают: большая часть повреждённых лесных насаждений восстановится уже к весне естественным путём. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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