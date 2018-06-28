Небывалое нашествие майского жука вблизи населённого пункта заметили и запечатлели в начале июня жители села Юксеево. Молодые берёзы объедены и буквально голые стоят в поле. Местные старожилы вспоминают, такая атака насекомых в селе была 10 лет назад.
Большую опасность для деревьев представляют не взрослые особи, а личинки. Меньше часа им потребуется для того, чтобы полностью уничтожить всю корневую систему молодой берёзы. Пик размножения у майских жуков случается раз в 3-5 лет. И в этом году нашествие объясняется тем, что насекомые массово откладывают личинки, которые будут развиваться в земле. Это значит, взрослых особей жители уже не увидят в ближайшие годы. Красноярские специалисты уверяют: ситуация под контролем.
"Это естественный процесс. Наши специалисты выезжали, зафиксировали, подтвердили. На данный момент опасности нет, повреждения насаждений незначительные. К августу планируется опять поездка туда, чтобы обследовать почву на наличие личинок, отложенных на зимовку, чтобы спрогнозировать, как этот процесс будет обстоять в следующем году", - пояснил специалист по работе со СМИ филиала "Центр защиты леса Красноярского края" Роман Блестов.
Также эксперты успокаивают: большая часть повреждённых лесных насаждений восстановится уже к весне естественным путём.