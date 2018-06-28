НОВОСТИ | Общество













28.06.18 08:47 Красноярскому стадиону "Локомотив" - 35 лет





Фото



В 18 веке это была окраина города. Здесь была тюрьма, площадь Острожная. Публичные казни происходили именно на этом месте. В середине 19 века здесь был построен первый городской театр - деревянное здание с колоннами. Оно сгорело, восстановить не удалось, и лишь в начале 20 века здесь появилось первое спортивное сооружение - красноярский стадион: деревянные лавки, деревянные ограждения. Так начиналась история "Локомотива".



В конце 70-х в Красноярск на железную дорогу приехала большая проверка из Москвы. Начальником тогда был Геннадий Фадеев. Кто-то из больших чинов ему и посоветовал снести деревянную рухлядь. Фадеев воспринял тот разговор как намёк. Так и началось строительство "Локомотива".



Ключ от стадиона теперь музейный экспонат. Сотрудники уверяют, если бы они выставили все кубки железнодорожников-спортсменов, им не хватило бы и комнаты. Особенно дороги награды 90-х годов, денег не было, спортивные трофеи делали в своих мастерских из подручного материала.



Практически аварийный стадион железная дорога передала в собственность края. Есть надежда, что после реконструкции здесь наконец начнётся новая счастливая страница истории - стадион станет домом для детской школы по хоккею с мячом.



В день рождения стадиона рабочие разгружают новую партию стройматериалов. Ремонт на "Локомотиве" продолжается не первый год.В 18 веке это была окраина города. Здесь была тюрьма, площадь Острожная. Публичные казни происходили именно на этом месте. В середине 19 века здесь был построен первый городской театр - деревянное здание с колоннами. Оно сгорело, восстановить не удалось, и лишь в начале 20 века здесь появилось первое спортивное сооружение - красноярский стадион: деревянные лавки, деревянные ограждения. Так начиналась история "Локомотива".В конце 70-х в Красноярск на железную дорогу приехала большая проверка из Москвы. Начальником тогда был Геннадий Фадеев. Кто-то из больших чинов ему и посоветовал снести деревянную рухлядь. Фадеев воспринял тот разговор как намёк. Так и началось строительство "Локомотива".Ключ от стадиона теперь музейный экспонат. Сотрудники уверяют, если бы они выставили все кубки железнодорожников-спортсменов, им не хватило бы и комнаты. Особенно дороги награды 90-х годов, денег не было, спортивные трофеи делали в своих мастерских из подручного материала.Практически аварийный стадион железная дорога передала в собственность края. Есть надежда, что после реконструкции здесь наконец начнётся новая счастливая страница истории - стадион станет домом для детской школы по хоккею с мячом. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













