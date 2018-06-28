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28.06.18 08:47 Красноярскому стадиону "Локомотив" - 35 лет



Фото
В день рождения стадиона рабочие разгружают новую партию стройматериалов. Ремонт на "Локомотиве" продолжается не первый год.

В 18 веке это была окраина города. Здесь была тюрьма, площадь Острожная. Публичные казни происходили именно на этом месте. В середине 19 века здесь был построен первый городской театр - деревянное здание с колоннами. Оно сгорело, восстановить не удалось, и лишь в начале 20 века здесь появилось первое спортивное сооружение - красноярский стадион: деревянные лавки, деревянные ограждения. Так начиналась история "Локомотива".

В конце 70-х в Красноярск на железную дорогу приехала большая проверка из Москвы. Начальником тогда был Геннадий Фадеев. Кто-то из больших чинов ему и посоветовал снести деревянную рухлядь. Фадеев воспринял тот разговор как намёк. Так и началось строительство "Локомотива".

Ключ от стадиона теперь музейный экспонат. Сотрудники уверяют, если бы они выставили все кубки железнодорожников-спортсменов, им не хватило бы и комнаты. Особенно дороги награды 90-х годов, денег не было, спортивные трофеи делали в своих мастерских из подручного материала.

Практически аварийный стадион железная дорога передала в собственность края. Есть надежда, что после реконструкции здесь наконец начнётся новая счастливая страница истории - стадион станет домом для детской школы по хоккею с мячом.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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