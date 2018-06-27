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27.06.18 18:14 Глава Красноярска побывал с инспекцией на проспекте Мира



Фото
Глава Красноярска Сергей Ерёмин прогулялся с инспекцией по проспекту Мира. Сейчас там идёт активная фаза благоустройства. Рабочие укладывают брусчатку и устанавливают опоры освещения, также на 16 зданиях идёт ремонт фасадов. Всего летом обновят внешний вид более 50 строений. Много проблем доставляют вандалы, которые портят облик зданий нелепыми надписями. В будущем с уличными художниками планируют бороться жёстче при помощи видеокамер, которые вскоре должны наполнить весь проспект.

Также Сергей Ерёмин порадовался, что из центральной части города практически исчезли заборчики, которые не просто были уродливы, но и мешали жителям разгуляться. "В Москве смотрел, обошёл за двое суток весь центр до Садового кольца. Нигде не увидел этих заборчиков драных. Нигде, ни одного. Как коров загнать пешеходов по тротуару вдоль забора, чтобы ни вправо, ни влево. Неправильно это", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.
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