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НОВОСТИ | Общество





28.06.18 17:40 Июньская жара в Красноярске побила вековой рекорд



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Жара установилась на всей территории края, метеорекорды побиты на севере - и в Туруханском районе, и в Эвенкии. На севере это беда, особенно это касается оленеводческих ферм. Во-первых, оленям жарко, во-вторых, в больших количествах расплодился гнус, животные страдают, и это большая проблема.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, уже завтра ситуация на федеральных трассах осложнится. Тысячи горожан поедут на Ману и на озера Хакасии. "При высоких температурах притупляется бдительность и снижается внимание. Необходимо запастись холодной водой, проветрить салон автомобиля, выбирать место парковки в тени. Выбирать утреннее или вечернее время для поездок", - напомнил старший инспектор по пропаганде полка ДПС Антон Гостев.

На озера Хакасии или юг края можно уехать либо через Ачинск, либо через Дивногорск. Полезна будет информация о дорожных ремонтах. "На федеральных трассах ведётся ремонт более чем на 130 километрах. На участке от Красноярска до Дивногорска около 30 км ремонта, там же ремонтируем мост через Филаретов ручей, который мы никак не можем объехать. Затем у нас 10 км капитального ремонта в Балахтинском районе. При движении на запад, в сторону Кемеровской области - 20 км ремонта возле Емельяново в прямом и обратном направлении. В Ачинском районе капремонт 6 км и в Боготольском 9 км", - сообщила пресс-секретарь федерального управления дорог "Енисей" Юлия Кравченко.

Уже к выходным в Красноярске и по районам края местами пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, начало июля будет дождливым и жарким.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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