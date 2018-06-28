НОВОСТИ | Общество













28.06.18 11:40 Красноярские врачи спасли жизнь пострадавшему в ДТП мотоциклисту





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Пациент в общей сложности потерял два объёма циркулирующей крови; если бы не воздушная медицинская помощь, мужчины уже не было бы в живых. Он всё ещё в крайне тяжёлом состоянии, в реанимационном отделении краевой больницы.







Врачи из Красноярска спасли жизнь мотоциклисту из северных районов края. 30-летний мужчина сильно пострадал в аварии, тазовая кость пострадавшего превратилась в осколки. В районе не оказалось подходящей крови. Из Красноярска реаниматологи вылетели санитарной авиацией с большим запасом нужных биоматериалов.Пациент в общей сложности потерял два объёма циркулирующей крови; если бы не воздушная медицинская помощь, мужчины уже не было бы в живых. Он всё ещё в крайне тяжёлом состоянии, в реанимационном отделении краевой больницы.











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