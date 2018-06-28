Краевой материнский капитал многодетные семьи будут получать до 2021 года. Это 137 тысяч рублей за рождение третьего ребёнка. Закон о поддержке работает уже семь лет, 31 декабря срок его действия истекает, но на комитете депутаты Законодательного собрания по инициативе врио губернатора приняли решение о продлении. Для краевого бюджета это 2 миллиарда рублей в год.
Законопроект будет принят в ближайшее время. Сбоев и перерывов в получении краевого материнского капитала не будет, заявляют в правительстве.