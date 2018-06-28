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28.06.18 17:47 Красноярским отличникам вручили золотые медали "За успехи в учении"





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"Конечно, тяжело, нужно было много учиться, много трудиться. Но я смогла, у меня всё получилось. Пришлось жертвовать свободным временем, увлечениями. Меньше времени уделяла хобби и больше училась", - поделилась золотой медалист Юлия Егорова.



"Это совместный труд. Нужно стараться детей делать самостоятельными. Чтобы они стремились самостоятельно добиться каких-то успехов", - добавила мама выпускницы Ирина Егорова.



К слову, 15 медалистов для гимназии - это новый рекорд. "Совместными усилиями мы получили такой замечательный, потрясающий результат. В прошлом году было 10 на три класса. То есть мы растём. Мы будем только рады, если у ребят всё получится", - сказала директор гимназии №8 Наталья Устюгова.



Всего в этом году в краевом центре 4700 выпускников. 684 школьника получили золотые медали за отличную учёбу, это каждый 14-й одиннадцатиклассник. К слову, расслабляться рано, впереди ребят ждут ведущие вузы, и большинство медалистов признаются, планируют связать свою судьбу со столичными университетами.



Все золотые медалисты гимназии №8 едва умещаются на сцене - в этом году их 15 из 58 выпускников. Большинство отличников учатся в одном классе. Подростковый возраст - это пора романтики, бесконечных встреч с друзьями и веселья, но ребята признаются, чтобы заслужить высокую награду, все эти эмоции пришлось променять на учебники и конспекты."Конечно, тяжело, нужно было много учиться, много трудиться. Но я смогла, у меня всё получилось. Пришлось жертвовать свободным временем, увлечениями. Меньше времени уделяла хобби и больше училась", - поделилась золотой медалист Юлия Егорова."Это совместный труд. Нужно стараться детей делать самостоятельными. Чтобы они стремились самостоятельно добиться каких-то успехов", - добавила мама выпускницы Ирина Егорова.К слову, 15 медалистов для гимназии - это новый рекорд. "Совместными усилиями мы получили такой замечательный, потрясающий результат. В прошлом году было 10 на три класса. То есть мы растём. Мы будем только рады, если у ребят всё получится", - сказала директор гимназии №8 Наталья Устюгова.Всего в этом году в краевом центре 4700 выпускников. 684 школьника получили золотые медали за отличную учёбу, это каждый 14-й одиннадцатиклассник. К слову, расслабляться рано, впереди ребят ждут ведущие вузы, и большинство медалистов признаются, планируют связать свою судьбу со столичными университетами. Владислав ТАМОШАУСКАС











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