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28.06.18 17:42 Пьяный хулиган разгромил несколько автомобилей в центре Красноярска





Пьяный хулиган разгромил иномарки в центре Красноярска. Всё произошло ночью в одном из дворов по улице Ленина. По неизвестной причине молодой парень руками и ногами разбил несколько автомобилей. Обратились ли пострадавшие автовладельцы в полицию, неизвестно. Один из них надеется разыскать преступника через соцсети.







Пьяный хулиган разгромил иномарки в центре Красноярска. Всё произошло ночью в одном из дворов по улице Ленина. По неизвестной причине молодой парень руками и ногами разбил несколько автомобилей. Обратились ли пострадавшие автовладельцы в полицию, неизвестно. Один из них надеется разыскать преступника через соцсети.







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