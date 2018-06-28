НОВОСТИ | Общество













28.06.18 17:45 Заповедник "Тунгусский" закрыли для туристов из-за лесного пожара





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Всего в Красноярском крае горит уже почти 90 тысяч гектаров леса. Большую часть возгораний никто не тушит. В министерстве лесного хозяйства края уверяют, угрозы для населённых пунктов они не представляют.







Заповедник "Тунгусский" в Эвенкии закрыли для туристов из-за лесного пожара. Его площадь небольшая - 73 гектара. Запрет будет действовать до устойчивого понижения класса пожарной опасности.Всего в Красноярском крае горит уже почти 90 тысяч гектаров леса. Большую часть возгораний никто не тушит. В министерстве лесного хозяйства края уверяют, угрозы для населённых пунктов они не представляют.











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