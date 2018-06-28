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28.06.18 17:49 "К Универсиаде готов!": день молодёжи в Красноярске отметили спортивным тест-драйвом





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"На этой локации побеждает тот, кто громче крикнет. В данном случае я победила, чем горжусь, потому как я также катаюсь на сноуборде, и было бы просто несправедливо и нечестно по отношению к самой себе проиграть", - сказала участник тест-драйва Евгения Аюшиева.



Для самых выносливых - кроссфит, виртуозное вращение обруча и полоса препятствий, отличный шанс испытать себя на прочность. Сложно удержаться, чтобы не поучаствовать. На площадке "Побеждать готов" необходимо преодолеть нужные препятствия. Ну а тем, кто дошёл до конца, вручается заслуженная медаль и делается фото на память.



В течение всего вечера молодёжь города могла проверить свою готовность к Универсиаде. Для людей творческих проводились мастер-классы по созданию поделок, были представлены фотозоны, выставки, прошёл концерт музыкальных групп Красноярска. А завершился день Кубком главы города по КВН и дискотекой.



"К Универсиаде готов!" - под таким лозунгом отпраздновали День молодёжи в Красноярске. Более 20 локаций по всему городу работали в честь праздника. Центральная - на набережной. Здесь прошёл тест-драйв, на интерактивных площадках можно было научиться управлять квадрокоптером, поделиться своими достижениями со всем миром, наклеив стикер на карту, и даже заняться зимними видами спорта заочно. А заодно и выпустить пар."На этой локации побеждает тот, кто громче крикнет. В данном случае я победила, чем горжусь, потому как я также катаюсь на сноуборде, и было бы просто несправедливо и нечестно по отношению к самой себе проиграть", - сказала участник тест-драйва Евгения Аюшиева.Для самых выносливых - кроссфит, виртуозное вращение обруча и полоса препятствий, отличный шанс испытать себя на прочность. Сложно удержаться, чтобы не поучаствовать. На площадке "Побеждать готов" необходимо преодолеть нужные препятствия. Ну а тем, кто дошёл до конца, вручается заслуженная медаль и делается фото на память.В течение всего вечера молодёжь города могла проверить свою готовность к Универсиаде. Для людей творческих проводились мастер-классы по созданию поделок, были представлены фотозоны, выставки, прошёл концерт музыкальных групп Красноярска. А завершился день Кубком главы города по КВН и дискотекой. Екатерина ОЛЕННИКОВА











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