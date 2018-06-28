НОВОСТИ | Общество













28.06.18 20:55 В Красноярске прошёл бал медалистов





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684 ученика, это каждый 14-й выпускник красноярских школ, в этом году получил аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении. Сейчас все они в сопровождении родителей идут на торжественную часть.



Здесь всё по-молодёжному. Даже красную ленту в начале мероприятия главе города пришлось не разрезать, а разбить молотком. Ленту предварительно поместили в жидкий азот. Больше всего отличников в школах Центрального и Железнодорожного районов - 20% от общего числа учеников. Все медалисты мечтают поступить в вузы. В приоритете - московские и красноярские университеты.



Это золотая молодёжь. 11 лет учебы в школе позади. Оказывается, учиться на круглые пятёрки не так уж сложно. Выпускники признаются - немного пугает будущее. Что там, во взрослой жизни? Но сегодня праздник. Медалистов встречают за час до торжественной части. Специально чтобы была возможность пообщаться и сделать 3D-фотографию, например, с главой Красноярска. Современные локации развёрнуты для выпускников.684 ученика, это каждый 14-й выпускник красноярских школ, в этом году получил аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении. Сейчас все они в сопровождении родителей идут на торжественную часть.Здесь всё по-молодёжному. Даже красную ленту в начале мероприятия главе города пришлось не разрезать, а разбить молотком. Ленту предварительно поместили в жидкий азот. Больше всего отличников в школах Центрального и Железнодорожного районов - 20% от общего числа учеников. Все медалисты мечтают поступить в вузы. В приоритете - московские и красноярские университеты. Елена АЛИШЕВЕЦ











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