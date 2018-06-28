Тише едешь - меньше штрафов. На улицах Красноярска в этом году появятся пять новых точек видеофиксации в местах частого нарушения правил дорожного движения. Об этом заявили в городской администрации. Камеры будут установлены на улице 9 Мая, Тотмина, на Копыловском, Николаевском и Октябрьском мостах.
"Определены точки фотовидеофиксации с помощью ГИБДД, там, где скоростной режим фиксируется передвижными пунктами видеофиксации, где было наибольшее количество нарушений. Это повысит в целом безопасность дорожного движения, соблюдение скоростного режима, позитивно скажется на эти нарушения ПДД: заезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора и так далее", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.