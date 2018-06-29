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29.06.18 09:00 В Красноярске открылся новый терминал аэропорта "Черемшанка"





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Площадь нового терминала почти полторы тысячи квадратных метров, на ней размещаются залы досмотра и ожидания, прилёта и выдачи багажа, буфет, помещение для VIP-пассажиров. Прогнозируемый пассажиропоток - 40 тысяч человек в год. Благодаря новым технологиям здание было построено всего за полгода.



"Он отвечает принципам минимальной достаточности, низких затрат. Он абсолютно функционален, достаточен для обслуживания тех потоков, которые сегодня есть. Если эти потоки будут расти, расширить этот терминал не составляет труда", - отметил генеральный директор АО "КрасАвиа" Андрей Егоров.



Алина Мусаретова регулярно летает местными авиалиниями из Красноярска в Туру и обратно. С попутчицей, кошкой по кличке Юта, девушка стала первым пассажиром обновлённого аэровокзала. "Я не ожидала ни сертификата, ни того, что я первая пройду регистрацию. Это случилось спонтанно. Терминал очень красивый, удобный, просторный. Очень нравится", - сказала пассажир Алина Мусаретова.



Развитию инфраструктуры малой авиации особое внимание уделяет врио губернатора края Александр Усс, ведь с большей частью северных районов установлено только авиационное сообщение. Кроме того, мощная транспортная сеть региона - это залог успешной реализации мега-проекта "Енисейская Сибирь".



"В течение этого лета будет подписано распоряжение правительства, которое утверждает организационную схему и быстрого запуска инвестиционных проектов. И если наши регионы - Тыва, Хакасия и Красноярский край - реально начнут рассматриваться как макрорегион, нам в первую голову нужно то, что называется авиационным каркасом", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Глава региона отметил, в течение пяти лет вся сеть аэропортов будет модернизирована.



В декабре 2011 года здесь, в аэропорту "Черемшанка" бушевал сильный пожар, в результате ЧП первое здание аэровокзала было полностью уничтожено . В кратчайшие сроки склад на территории воздушной гавани превратился в пассажирский терминал. Но из-за низкой пропускной способности пассажиропоток резко снизился. Если до пожара он составлял 140 тысяч человек в год, то в 2016 не превысил и 15 тысяч.Площадь нового терминала почти полторы тысячи квадратных метров, на ней размещаются залы досмотра и ожидания, прилёта и выдачи багажа, буфет, помещение для VIP-пассажиров. Прогнозируемый пассажиропоток - 40 тысяч человек в год. Благодаря новым технологиям здание было построено всего за полгода."Он отвечает принципам минимальной достаточности, низких затрат. Он абсолютно функционален, достаточен для обслуживания тех потоков, которые сегодня есть. Если эти потоки будут расти, расширить этот терминал не составляет труда", - отметил генеральный директор АО "КрасАвиа" Андрей Егоров.Алина Мусаретова регулярно летает местными авиалиниями из Красноярска в Туру и обратно. С попутчицей, кошкой по кличке Юта, девушка стала первым пассажиром обновлённого аэровокзала. "Я не ожидала ни сертификата, ни того, что я первая пройду регистрацию. Это случилось спонтанно. Терминал очень красивый, удобный, просторный. Очень нравится", - сказала пассажир Алина Мусаретова.Развитию инфраструктуры малой авиации особое внимание уделяет врио губернатора края Александр Усс, ведь с большей частью северных районов установлено только авиационное сообщение. Кроме того, мощная транспортная сеть региона - это залог успешной реализации мега-проекта "Енисейская Сибирь"."В течение этого лета будет подписано распоряжение правительства, которое утверждает организационную схему и быстрого запуска инвестиционных проектов. И если наши регионы - Тыва, Хакасия и Красноярский край - реально начнут рассматриваться как макрорегион, нам в первую голову нужно то, что называется авиационным каркасом", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Глава региона отметил, в течение пяти лет вся сеть аэропортов будет модернизирована. Владислав ТАМОШАУСКАС











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