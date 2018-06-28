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28.06.18 17:47 ЛДПР выдвинула кандидата на пост губернатора Красноярского края

В Красноярске прошла конференция ЛДПР. Там партия выдвинула своего кандидата на пост губернатора Красноярского края, им оказался 34-летний Егор Бондаренко. По словам кандидата, программа партии "жизненная" и состоит из трёх базовых направлений: это вопросы, связанные с экономикой края, его управлением и социальной сферой.



"В экономике края это, безусловно, увеличение бюджета Красноярского края до 400 миллиардов рублей. Второе - пересмотр системы, которая сложилась у нас в крае, когда крупные финансово-промышленные группы, работающие на территории края, платят налоги в оффшорных компаниях и из-за этого край недополучает доходы", - сказал кандидат ЛДПР на пост губернатора Егор Бондаренко.











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