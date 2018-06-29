Называть село умирающим у этих людей язык не поворачивается - слишком больно. Когда-то процветающая Михайловка на глазах превратилась в посёлок-призрак. "В леспромхозе были неплохие заработки, в магазинах снабжение, автобус ходил. Школа, медпункт, почта, пекарня, столовая. Всё как надо", - вспоминает глава Михайловского сельсовета Анатолий Лукин.
В 1997 производство леса прекратилось, люди начали массово уезжать, село пришло в упадок. Сегодня у Михайловки исчезает последнее - сельсовет. Его предлагают объединить с соседним посёлком Памяти 13 борцов. Судьбу решает сход из нескольких человек - тех, кто до сих пор душой болеет за малую родину. Собрание проходит в Емельянове - до Михайловки добраться невозможно.
От федеральной трассы до Михайловки 46 километров. Это долгий и сложный путь. Не то что в дождь, но и в сухую погоду преодолеть его можно только на внедорожнике. А ведь там, в глухой деревне, без электричества, воды, магазина, продуктов до сих пор живут люди.
Сельсоветы хотят укрупнить по финансовым причинам - сэкономить на зарплате сотрудников и содержании органа власти села-призрака. Правда, даже в этом случае дорогу до Михайловки едва ли сделают пригодной. "Гнать грейдер туда, при этом он с утра расчистить до ночи не успеет, на следующий день её заметет так же. Понятно, что в зимний период тратить деньги, чтобы расчищать туда дорогу, смысла нет", - пояснила глава сельсовета Памяти 13 борцов Елена Елисеева.
Когда объединение будет завершено, последние старожилы деревни - шесть человек - за любой помощью будут обращаться в далёкий и недосягаемый для них посёлок Памяти 13 борцов.