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НОВОСТИ | Общество





29.06.18 09:09 В Красноярске сносят недостроенное здание планетария



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На этот купол должны были смотреть восторженные глаза советских школьников. В реальности руины несправедливо долго мозолили глаза жителям левого берега. Долгострой даже стал причиной нескольких несчастных случаев с детьми, гулявшими по стройке. Теперь творение былой эпохи сровняют с землёй.

Стройку планетария заморозили в 83 году и с тех пор вот уже 35 лет оно является своеобразным символом Взлётки. Теперь это здание разделит судьбу другого легендарного недостроя - крайкома партии. Кирпичного монстра снесли два года назад.

Оба пугающих здания принесли в жертву Универсиаде - негоже портить впечатление иностранцам, уверяют чиновники. На месте дворца КПСС уже построена "Кристалл-арена", а вот что будет на месте планетария площадью 4,5 тысячи квадратных метров, в мэрии сказать затрудняются: объект в частной собственности, разрешение на строительство не получено, хозяину площадки рекомендовали выполнить снос до конца лета, но о дальнейших планах ничего не известно. Школы или детского сада точно ждать не приходится.

"Решение будет приниматься в пределах градостроительной документации, в частности, проекта планировки, но с учётом коммерческих интересов собственника. Там возможно размещение объектов общественно-делового назначения, жилья, парковок", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

А значит, в городе может появиться очередной торгово-развлекательный центр или жилая высотка. Большого планетария, как в соседнем Новосибирске, Красноярск не дождётся. Одно радует - площадка вернётся из забвения и начнёт наконец жить.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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