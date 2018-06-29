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29.06.18 11:43 Для тушения лесных пожаров в крае вызывают искусственные дожди





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Подробный репортаж с борта самолёта смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



Искусственный дождь. Для тушения лесных пожаров в Красноярском крае прибегают к помощи стихии. С помощью самолёта специалисты Авиалесоохраны запускают пиропатроны с йодистым серебром в верхнюю часть облачных систем на высоте 5 километров над землёй. Из-за химических процессов тучи начинают сгущаться и происходит выпадение осадков, в том числе ливни.Подробный репортаж с борта самолёта смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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