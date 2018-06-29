НОВОСТИ | Общество













29.06.18 11:40 Любители уличных гонок смогут бесплатно воспользоваться трассой "Красное кольцо"





Фото Бесплатные заезды на "Красном кольце". Такая акция запущена в краевом центре для борьбы с уличными гонщиками. Следить за безопасностью во время заезда будут сотрудники ГАИ. Планируется охватить все гоночные дисциплины: дрэг-рейсинг, дрифт, кольцевые гонки и мотогонки. Попробовать свои силы можно по выходным с 17 до 22 часов. Для участия нужно приехать на исправном автомобиле с ремнями безопасности, заполнить заявку и прослушать инструктаж.



"Сотрудники ГАИ, полка ДПС привлекают к ответственности мотоциклистов, квадроциклистов. Последний товарищ был привлечён нами к ответственности за то, что устроил гонки непосредственно на улицах Красноярска. Вот для таких как раз. Они могут приезжать на это кольцо и там абсолютно безопасно, не подвергая жизнь и здоровье других участников дорожного движения, показывать своё мастерство", - пояснил начальник управления ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.













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