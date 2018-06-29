По Лесосибирску сегодня ночью пронёсся мощный ураган. Утром жители обнаружили на улицах города десятки сломанных и поваленных деревьев, которые ветер вырвал с корнями. Большинство из них упали прямо на припаркованные машины. Кроме того, порывы ветра буквально сбрасывали крыши с домов, разрушены заборы и рекламные конструкции, оборваны провода, дождь затопил улицы.
К счастью, в поздний час на улицах было малолюдно и от разбушевавшейся стихии никто не пострадал. К устранению последствий уже приступили городские службы.