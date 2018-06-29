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29.06.18 11:37 В Лесосибирске ликвидируют последствия мощного урагана





Фото Видео: VK.com/Lsib24



По Лесосибирску сегодня ночью пронёсся мощный ураган. Утром жители обнаружили на улицах города десятки сломанных и поваленных деревьев, которые ветер вырвал с корнями. Большинство из них упали прямо на припаркованные машины. Кроме того, порывы ветра буквально сбрасывали крыши с домов, разрушены заборы и рекламные конструкции, оборваны провода, дождь затопил улицы.



К счастью, в поздний час на улицах было малолюдно и от разбушевавшейся стихии никто не пострадал. К устранению последствий уже приступили городские службы.







По Лесосибирску сегодня ночью пронёсся мощный ураган. Утром жители обнаружили на улицах города десятки сломанных и поваленных деревьев, которые ветер вырвал с корнями. Большинство из них упали прямо на припаркованные машины. Кроме того, порывы ветра буквально сбрасывали крыши с домов, разрушены заборы и рекламные конструкции, оборваны провода, дождь затопил улицы.К счастью, в поздний час на улицах было малолюдно и от разбушевавшейся стихии никто не пострадал. К устранению последствий уже приступили городские службы.













АРХИВ

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