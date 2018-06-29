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29.06.18 11:49 Ветеран красноярского футбола прокомментировал главные события Мундиаля



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Юрий Сипкин - легенда красноярского футбола. 21 сезон на поле, дольше его в команде не играл никто. Более 10 лет был капитаном. Прославился ударом "сухой лист", это когда нападающий подаёт угловой и мяч с угла залетает в ворота. Сейчас Юрий Михайлович, как и все болельщики, в ожидании матча Россия-Испания.

"За счёт чего они могут сыграть? Только полная самоотдача, везение полнейшее и если где-то испанцы ошибутся", - считает Сипкин.

Пока главная сенсация - провал сборной Германии: "Возможно, не повезло им в первой игре, что они мексиканцам проиграли. Если бы они смогли обыграть Мексику, думаю, у них и дальше бы пошло".

Сам Юрий Сипкин болеет за Аргентину: "Из всех футболистов, которые сейчас играют, предпочтение отдаю Месси. Не помню, в каком году, Италия тоже приехала на чемпионат мира и они в группе сыграли три матча по 0:0. Еле-еле попали в плей-офф, но стали чемпионами мира".

Напоследок просим Юрия Михайловича протестировать нашего редакционного футболиста Сашу Магомедова. Ему 7 лет, уже год как тренируется. Кстати, сам Юрий Сипкин в августе отметит 70. Нашего парня за усердие похвалил, рекомендовал больше тренироваться.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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