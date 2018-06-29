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29.06.18 11:46 В школе №150 учеников выпускала целая династия педагогов





Фото



Торжество так и витает в воздухе. Поддержать друзей и вспомнить свой выпускной пришли уже состоявшиеся студенты. И вот полный актовый зал, овации не смолкают. Каждый сдерживал слёзы. Но на сцене это не удалось почти никому. Сегодня Елена Яковлевна выпускает свою младшую дочь, а со старшей Ириной они уже коллеги и каждая прощается со своим классом.



11 лет за школьной партой подошли к концу. Дети получили аттестаты и теперь их ждёт новая страница в жизни - поступление в ВУЗ.



Очень волнующий момент для каждого присутствующего. Ребята вспоминают лучшие школьные моменты, благодарят родителей и учителей, и конечно, фото на память, перед важным событием. Ведь все понимают, что они будут скучать по школе.Торжество так и витает в воздухе. Поддержать друзей и вспомнить свой выпускной пришли уже состоявшиеся студенты. И вот полный актовый зал, овации не смолкают. Каждый сдерживал слёзы. Но на сцене это не удалось почти никому. Сегодня Елена Яковлевна выпускает свою младшую дочь, а со старшей Ириной они уже коллеги и каждая прощается со своим классом.11 лет за школьной партой подошли к концу. Дети получили аттестаты и теперь их ждёт новая страница в жизни - поступление в ВУЗ. Александр ЧЕРКАШИН











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