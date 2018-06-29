НОВОСТИ | Общество













29.06.18 17:45 Выпускники Сибирского юридического института получили дипломы





Фото Фуражки взлетели в небо. В год 300-летия российской полиции прошёл торжественный выпускной в Сибирском юридическом институте МВД России. 77 будущих специалистов органов внутренних дел получили дипломы и погоны лейтенантов полиции. Специализация вуза - контроль за оборотом наркотиков, поэтому совсем скоро выпускники пополнят ряды наркополицейских в регионах страны.



"Этот выпуск примечателен тем, что наши ребята будут служить в 35 органах внутренних дел Российской Федерации. В Красноярске, в географическом центре Сибири, учатся ребята из всех регионов нашей необъятной родины. Сегодня был отмечен тот факт, что выпускаются ребята от Калининграда до Камчатки, это не преувеличение, это историческая реальность", - отметил генерал-майор полиции, начальник СибЮИ МВД РФ Игорь Медведев.











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