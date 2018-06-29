НОВОСТИ | Общество













29.06.18 17:42 Красноярские речники отметили профессиональный праздник парадом судов





Фото



Николай Ганжа, капитан-механик, ветеран речного флота: "Лет 15 отработал Красноярск-Дивногорск, пять рейсов каждый день, без выходных, семь месяцев в году".



Леонид Кузнецов, электромеханик, ветеран речного флота: "Осиновский порог - самое красивое место, воздух хороший, и рыбное место, и ягодное.



Любовь Колпакова, капитан-механик, ветеран речного флота: "Ангара - коварная река, очень много порогов, туманы; идёшь не по навигационным знаком, а по вершинам гор - только их и видно".



В крае и сейчас, в 21 веке, десятки посёлков, куда добраться можно только по воде. За сезон суда проходят тысячи километров, в основном завозят груз. Особое внимание притокам Енисея, по некоторым из них судоходство возможно только одну неделю в году и здесь всё зависит от опыта речников. "Мы уже успели хорошо поработать, отработали притоки: Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая Хета, безаварийно, завезли всё, что было предъявлено", - рассказал зам.гендиректора Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.



Парад судов на самой полноводной реке России, только в Сибири его зовут Енисей-батюшка. Сейчас команды в парадной форме приветствуют красноярцев и ветеранов, сразу после парада разворачиваются и идут на север - навигация в разгаре.



Под знакомые мотивы и лёгкий бриз с Енисея ветераны не скрывают: в этот день немного жаль, что молодость прошла, что судов на Енисее стало меньше. Труженики сибирской реки выстроились в одну линию вдоль набережной. Руководители и ветераны пароходства поздравляют экипажи.Николай Ганжа, капитан-механик, ветеран речного флота: "Лет 15 отработал Красноярск-Дивногорск, пять рейсов каждый день, без выходных, семь месяцев в году".Леонид Кузнецов, электромеханик, ветеран речного флота: "Осиновский порог - самое красивое место, воздух хороший, и рыбное место, и ягодное.Любовь Колпакова, капитан-механик, ветеран речного флота: "Ангара - коварная река, очень много порогов, туманы; идёшь не по навигационным знаком, а по вершинам гор - только их и видно".В крае и сейчас, в 21 веке, десятки посёлков, куда добраться можно только по воде. За сезон суда проходят тысячи километров, в основном завозят груз. Особое внимание притокам Енисея, по некоторым из них судоходство возможно только одну неделю в году и здесь всё зависит от опыта речников. "Мы уже успели хорошо поработать, отработали притоки: Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая Хета, безаварийно, завезли всё, что было предъявлено", - рассказал зам.гендиректора Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.Парад судов на самой полноводной реке России, только в Сибири его зовут Енисей-батюшка. Сейчас команды в парадной форме приветствуют красноярцев и ветеранов, сразу после парада разворачиваются и идут на север - навигация в разгаре. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













