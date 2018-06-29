ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





29.06.18 17:42 Красноярские речники отметили профессиональный праздник парадом судов



Фото
Под знакомые мотивы и лёгкий бриз с Енисея ветераны не скрывают: в этот день немного жаль, что молодость прошла, что судов на Енисее стало меньше. Труженики сибирской реки выстроились в одну линию вдоль набережной. Руководители и ветераны пароходства поздравляют экипажи.

Николай Ганжа, капитан-механик, ветеран речного флота: "Лет 15 отработал Красноярск-Дивногорск, пять рейсов каждый день, без выходных, семь месяцев в году".

Леонид Кузнецов, электромеханик, ветеран речного флота: "Осиновский порог - самое красивое место, воздух хороший, и рыбное место, и ягодное.

Любовь Колпакова, капитан-механик, ветеран речного флота: "Ангара - коварная река, очень много порогов, туманы; идёшь не по навигационным знаком, а по вершинам гор - только их и видно".

В крае и сейчас, в 21 веке, десятки посёлков, куда добраться можно только по воде. За сезон суда проходят тысячи километров, в основном завозят груз. Особое внимание притокам Енисея, по некоторым из них судоходство возможно только одну неделю в году и здесь всё зависит от опыта речников. "Мы уже успели хорошо поработать, отработали притоки: Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая Хета, безаварийно, завезли всё, что было предъявлено", - рассказал зам.гендиректора Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Парад судов на самой полноводной реке России, только в Сибири его зовут Енисей-батюшка. Сейчас команды в парадной форме приветствуют красноярцев и ветеранов, сразу после парада разворачиваются и идут на север - навигация в разгаре.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .