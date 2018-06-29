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29.06.18 17:40 В Николаевке из-за поджога пуха на месте снесённых домов загорелся мусор





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- Ничего не охраняется, пух дети поджигают. Если бы не этот мусор, сам-то пух неопасен - по земле прогорел и всё. А тут дерево сухое! Нам действительно страшно здесь уже жить.



Испуганные люди готовы выставлять ночные караулы, пожар это не первый, и видимо, не последний.



- Мы горим шестой раз уже. Ночами не спим. Куда обращаться, не знаю, всем наплевать.



В администрации Красноярска прокомментировали: этот земельный участок городу не принадлежит. Ухаживать за ним должен новый собственник. "Обязанностью инвестора является и уборка мусора на территории, которая ему предоставлена. В связи с тем, что этот процесс затянулся, мы планируем в ближайшее время вызвать инветора и провести с ним работу в части установления сроков уборки демонтированных конструкций", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.



Эта неделя для пожарных стала самой горячей - в сутки они до 80 раз выезжают на вызовы из-за поджога тополиного пуха. За это предусмотрены штрафы, но поймать хулиганов удаётся редко. Июльские пушистые метели в Красноярске продолжатся ещё неделю. Но немного спокойствия горожанам и спасателям подарят дожди. Небольшие осадки синоптики обещают уже в выходные.



Если бы дождь прошёл буквально на час раньше, этого пожара могло и не быть. Неизвестные подожгли сухой пух, разгорелся июньский снег моментально. На пути прожорливого пламени оказались огромные горы деревянного мусора - всё, что осталось от снесённых домов. За пожаром с ужасом наблюдают соседи.Испуганные люди готовы выставлять ночные караулы, пожар это не первый, и видимо, не последний.В администрации Красноярска прокомментировали: этот земельный участок городу не принадлежит. Ухаживать за ним должен новый собственник. "Обязанностью инвестора является и уборка мусора на территории, которая ему предоставлена. В связи с тем, что этот процесс затянулся, мы планируем в ближайшее время вызвать инветора и провести с ним работу в части установления сроков уборки демонтированных конструкций", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.Эта неделя для пожарных стала самой горячей - в сутки они до 80 раз выезжают на вызовы из-за поджога тополиного пуха. За это предусмотрены штрафы, но поймать хулиганов удаётся редко. Июльские пушистые метели в Красноярске продолжатся ещё неделю. Но немного спокойствия горожанам и спасателям подарят дожди. Небольшие осадки синоптики обещают уже в выходные. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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