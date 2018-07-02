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02.07.18 09:10 Депутата краевого Заксобрания подозревают в получении крупной взятки





Фото Красноярские силовики задержали депутата Законодательного собрания края. Юрий Ефимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в следственном комитете. По их версии, подозреваемый получил 10 миллионов рублей от гражданина Китая за покровительство при лесозаготовках. Ефимова задержали сотрудники ФСБ в Томске.



По делу также проходит глава Богучанского района Александр Бахтин. Напомним, Юрий Ефимов ещё в середине мая открыто выступил в защиту Бахтина. Тогда народный избранник заявил, что заключение главы Богучанского в СИЗО на два месяца равносильно смертному приговору. Арест, кстати, произошёл из-за подозрений в получении 10-процентных откатов при заключении контрактов.













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