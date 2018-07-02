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02.07.18 11:35 Из колонии-поселения в посёлке Миндерла сбежали трое осуждённых





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Осуждённых недосчитались в колонии во время вечерний проверки 30 июня. За достоверную информацию о их местонахождении - вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.







Трое заключённых сбежали из колонии-поселения в Красноярском крае. Они отбывали наказание в посёлке Миндерла за кражу и угоны автомобилей. Это Сергей Жилина 75 года рождения, Валерий Бойко 88-го и Вячеслав Стецик 1995 года рождения.Осуждённых недосчитались в колонии во время вечерний проверки 30 июня. За достоверную информацию о их местонахождении - вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.











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