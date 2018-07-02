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02.07.18 11:46 Экс-глава Красноярска Пётр Пимашков отмечает 70-летие





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"Петра Ивановича отличает масштабность. Он ставил очень серьёзные задачи, когда был главой города, и эти все проекты были реализованы", - отметил политолог Сергей Комарицын.



В конце 90-х Кача в центре Красноярска превратилась в грязный ручей. Очистить её пытались и при советской власти, получилось только у Петра Пимашкова. Среда, в которой живёт человек, грязной быть не должна. В 2001 Красноярск награждён Орденом Петра Великого. Это высшая общественная награда. Орден вручали в Кремле. При Пимашкове построены "Роев ручей", Триумфальная арка, десятки фонтанов. Один из них - "Реки Сибири". Фонтан был открыт в 2005. До 2008 дополнялась статуями. "Реки Сибири" стал первым каскадным фонтаном в СФО.



Хоккейный "Енисей", президентом которого сейчас является Пётр Иванович, многим обязан Пимашкову. Сергей Ломанов вспоминает, как на стадионе в 96-м появился искусственный лёд. Тогда такого в стране практически нигде не было. "В то экономическое сложное время Петру Ивановичу нужно было принять решение. И он принимает решение о строительстве этого катка", - рассказал заслуженный тренер РФ Сергей Ломанов.



Депутатом Госдумы Пимашков стал в 2011. Перинатальный центр в Ачинске, дом для молодых семей в Железногорске - это лишь некоторые проекты, которые сейчас курирует Пётр Иванович.



Он родился в семье простых учителей. Детство и юность Петра Пимашкова пришлись на трудные для страны послевоенные годы. На комбайновом заводе работал слесарем. Окончил технологический институт, затем академию цветных металлов, с отличием. Он всегда и всё старался делать максимально хорошо."Петра Ивановича отличает масштабность. Он ставил очень серьёзные задачи, когда был главой города, и эти все проекты были реализованы", - отметил политолог Сергей Комарицын.В конце 90-х Кача в центре Красноярска превратилась в грязный ручей. Очистить её пытались и при советской власти, получилось только у Петра Пимашкова. Среда, в которой живёт человек, грязной быть не должна. В 2001 Красноярск награждён Орденом Петра Великого. Это высшая общественная награда. Орден вручали в Кремле. При Пимашкове построены "Роев ручей", Триумфальная арка, десятки фонтанов. Один из них - "Реки Сибири". Фонтан был открыт в 2005. До 2008 дополнялась статуями. "Реки Сибири" стал первым каскадным фонтаном в СФО.Хоккейный "Енисей", президентом которого сейчас является Пётр Иванович, многим обязан Пимашкову. Сергей Ломанов вспоминает, как на стадионе в 96-м появился искусственный лёд. Тогда такого в стране практически нигде не было. "В то экономическое сложное время Петру Ивановичу нужно было принять решение. И он принимает решение о строительстве этого катка", - рассказал заслуженный тренер РФ Сергей Ломанов.Депутатом Госдумы Пимашков стал в 2011. Перинатальный центр в Ачинске, дом для молодых семей в Железногорске - это лишь некоторые проекты, которые сейчас курирует Пётр Иванович. Елена АЛИШЕВЕЦ











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