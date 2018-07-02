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02.07.18 11:42 На базе в центре Красноярска загорелся бензовоз





Фото Фото: VK.com/kraschp



В Красноярске сгорел бензовоз. Густой чёрный дым в районе Покровской горы заметили жители Центрального района города накануне. Спасатели МЧС выехали на место. Оказалось, что на территории базы по улице 2-я Брянская горит бензовоз. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь удалось потушить довольно быстро.







В Красноярске сгорел бензовоз. Густой чёрный дым в районе Покровской горы заметили жители Центрального района города накануне. Спасатели МЧС выехали на место. Оказалось, что на территории базы по улице 2-я Брянская горит бензовоз. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь удалось потушить довольно быстро.











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