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02.07.18 11:40 Футбольная сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира



Фото
Преданные болельщики начали собираться у Дома кино, где расположена главная в Красноярске фан-зона, задолго до матча. И хотя верить хотелось, грустные глаза выдавали обратное. Сложно даже допустить мысль, что Россия победит Испанию. Забитыми до отказа оказались и красноярские бары. Свободных мест нет.

Игра для болельщиков получилось тягучей, незрелищной, меньше четверти времени матча Россия владела мячом. Но это была сознательная стратегия наставника сборной Станислава Черчесова - позволить европейцам взять инициативу. Первый гол сотрясает стены, болельщики обретают надежду. А вот серия пенальти завершается безоговорочной и невероятной победой, впервые после распада Советского Союза мы выходим в четвертьфинал.

Народные гуляния с песнями и плясками перемещаются на улицы. Даже те, кто не следил за футболом, узнают о победе. В результате испанцы так и не получили свою путёвку в финал. А наши улицы на несколько часов заполнились выкриками "Россия, вперёд!". Быть может, нашей сборной повезло, что Испания играла на чемпионате без тренера. Или поддержка Лужников помогла. Но всё же победа выстраданная и заслуженная - Россия в четвертьфинале.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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