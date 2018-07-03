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03.07.18 08:51 В Зелёной роще закрыли две муниципальные котельные



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Многие годы муниципальные котельные №1 и №2 дымили прямо в окна жителям микрорайона. Сегодня массивные печи остыли, замолчали навсегда, щиты управления пусты, начался демонтаж, персонал перевели на другие объекты. СГК переподключает потребителей на обслуживание от ТЭЦ-3. Для этого оттуда тянут новую тепломагистраль.

"На сегодняшний день закончено 2800 метров по сети, большая часть. Все опоры и фундамент готовы, это самый большой объём работы. Планируем завершить в августе 2018 года", - сообщил директор Теплотранспортной компании группы СГК Сергей Иванов.

Новые сети позволят увеличить надёжность и стабильность снабжения жителей города теплом и горячей водой. Кроме того, это способствует развитию Северного, Покровки, Взлётки и Солонцов-2, где идёт активное строительство. Улучшится и экологическая обстановка в микрорайоне, ведь ТЭЦ-3 находится далеко за границами жилых массивов, а на станции установлены современные электрофильтры со степенью очистки не менее 99 процентов. На устаревших котельных использовались технологии 200-летней давности.

"Эти объекты потребляли ежегодно 43 тысячи тонн угля. Для понимания, 4500 автомобилей постоянно, ежедневно возили туда уголь. Можно себе представить, насколько сейчас снижена нагрузка на экологию Красноярска", - пояснил генеральный директор ООО "КрасКом" Олег Гончеров.

И последний приятный бонус. Специалисты уверяют, благодаря новым сетям во время летних испытаний в кранах красноярцев быстрее будет появляться горячая вода. Долгие отключения останутся в прошлом.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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