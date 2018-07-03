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НОВОСТИ | Общество





03.07.18 11:47 В центрах дополнительного образования Красноярска появились новые направления



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Творить, и не только. Дополнительное образование для детей расширило свои горизонты, в медиамастерской "Твори-гора" начался набор в новые кружки. Теперь дети могут развиваться не только в творчестве, но и в более прикладном деле, например, в кузнечном мастерстве. Появилось ещё два направления: столярное дело и стрельба из лука, они пользуется особой популярностью у мальчиков. Ведут занятия матёрые профессионалы своего дела, которые знают толк не только в материалах, но и в жизни.

"Человек, когда приобретает навыки, или, как теперь говорят, компетенции работы с горячим металлом, обретает возможность зарабатывать себе на жизнь, формировать своё окружение, своё пространство, окружать себя изделиями, которые он делает собственными руками", - отметил преподаватель кузнечного мастерства Александр Архипов.

Знания о таком ремесле зачастую передаются из поколения в поколение. Вот и здесь семья кузнецов не отходит от традиций. "Дед будет меня дальше учить. Продолжать всё наше ремесло, это уже третье поколение идёт", - рассказал внук кузнеца Родомир Кокуркин.

Пригодятся навыки и тем, кто не планирует связывать свою жизнь с ручным трудом, ведь занятия разнонаправленные. "Не все пойдут работать в кузню. Поэтому, например, в медиацентре, в нашем технопарке, программа устроена таким образом, что можно потом эту предметность сделать содержанием другого модуля, например, индивидуальное предпринимательство", - пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Ходить на такие мастер-классы можно бесплатно, "Твори-гора" стала победителем Фонда президентских грантов и получила поддержку. Всего в Красноярске работает около двух тысяч кружков, спортивных секций и творческих объединений.

Екатерина ОЛЕННИКОВА
АРХИВ 
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