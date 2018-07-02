НОВОСТИ | Общество













02.07.18 17:42 Глава региона встретился с руководителями силовых ведомств





Фото Врио губернатора Александр Усс встретился с руководителями силовых ведомств. Разговор проходил за закрытыми дверями. Прокурор края Михаил Савчин докладывал о главных точках напряжения на сегодня. Это случаи невыплаты зарплат, проблемы в сфере ЖКХ, сложности, связанные с вывозом твёрдых бытовых отходов.



"Мы вводим такую практику - упреждающе информировать, в том числе и силами прокуратуры, по проблемным зонам, чтобы максимально быстро на них реагировать и не допускать массовых нарушений закона", - пояснил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













