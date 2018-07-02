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02.07.18 17:44 В управлении дорог рассказали об изменениях движения в Красноярске





Фото Актуальная информация для водителей. Специалисты управления дорог рассказали об изменениях движения. Улица Армейская на маленьком участке от Краснодарской и до 31 дома с 20 июля станет двусторонней. Жителям Северного до конца недели придётся объезжать перекрёсток 9 Мая и Авиаторов. Чуть ранее, 5 июля, частично откроют движение на съезде с улицы Сурикова на Коммунистическую.



По оценкам специалистов, федеральная программа "Безопасные и качественные дороги" уже выполнена более чем на 60%. Установлена большая часть бордюрных камней, тротуаров и верхнего покрытия. За качеством следят наблюдали, они зафиксировали 82 нарушения техники работы, претензии устраняются.



"Общая статистика - около 80 обращений. Частые нарушения - не обеспечена пешеходная доступность, мусор. Это основные замечания", - рассказал зам. начальника отдела технического надзора МКУ "УДИБ" Сергей Печерин.













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