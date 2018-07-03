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НОВОСТИ | Общество





03.07.18 08:54 Иланскому району - 85 лет



Фото
Иланский район всегда славился земледелием и скотоводством. В подтаёжных селах население сплавляло по реке строевой лес, заготавливало дрова, промышляло охотой и рыболовством. Вот и сейчас земледелие очень популярно у местных жителей. "У нас с каждым годом появляется всё больше фермерских хозяйств. Есть люди, которые хотят заниматься, в последнее время очень много молодых фермеров стало. Недавно наши ребята победили в конкурсе "Лучший пахарь" в Уярском районе", - рассказала глава Иланского района Ольга Альхименко.

За свою историю Иланский район дал стране множество Героев Советского Союза, России и труда, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Одним из таких людей был отец врио губернатора края Александра Усса Виктор Петрович Усс - Герой социалистического труда, председатель знаменитого на всю страну колхоза имени 7-го съезда Советов. Сам Александр Усс родом из села Новогородка и приехал поздравить земляков с праздником. Глава региона вручил выпускникам школ золотые медали за успехи в учёбе и краевые награды жителям, которые посвятили себя работе на благо малой родины.

"То, что присутствует глава Красноярского края, это очень приятно. И приятно вдвойне, что это наш земляк. Думаю, что на этом посту он много сделает для нашего района и города. Сегодня большая ответственность лежит и на районе, чтобы не подвести своего земляка", - сказал житель района Анатолий Аксёнов.

"В своё время здесь были два мощных колхоза: "7-й съезд Советов" и "Красный хлебороб". Наглядно свидетельствует о том, что и в этой восточной зоне можно давать хороший урожай. Можно поднимать селян, это вопрос организации. Поэтому я для себя вижу прежде всего эту задачу - село, село и ещё раз село", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В конце визита глава региона возложил цветы к памятнику участникам боевых действий.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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