НОВОСТИ | Общество













03.07.18 08:54 Иланскому району - 85 лет





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За свою историю Иланский район дал стране множество Героев Советского Союза, России и труда, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Одним из таких людей был отец врио губернатора края Александра Усса Виктор Петрович Усс - Герой социалистического труда, председатель знаменитого на всю страну колхоза имени 7-го съезда Советов. Сам Александр Усс родом из села Новогородка и приехал поздравить земляков с праздником. Глава региона вручил выпускникам школ золотые медали за успехи в учёбе и краевые награды жителям, которые посвятили себя работе на благо малой родины.



"То, что присутствует глава Красноярского края, это очень приятно. И приятно вдвойне, что это наш земляк. Думаю, что на этом посту он много сделает для нашего района и города. Сегодня большая ответственность лежит и на районе, чтобы не подвести своего земляка", - сказал житель района Анатолий Аксёнов.



"В своё время здесь были два мощных колхоза: "7-й съезд Советов" и "Красный хлебороб". Наглядно свидетельствует о том, что и в этой восточной зоне можно давать хороший урожай. Можно поднимать селян, это вопрос организации. Поэтому я для себя вижу прежде всего эту задачу - село, село и ещё раз село", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



В конце визита глава региона возложил цветы к памятнику участникам боевых действий.



Иланский район всегда славился земледелием и скотоводством. В подтаёжных селах население сплавляло по реке строевой лес, заготавливало дрова, промышляло охотой и рыболовством. Вот и сейчас земледелие очень популярно у местных жителей. "У нас с каждым годом появляется всё больше фермерских хозяйств. Есть люди, которые хотят заниматься, в последнее время очень много молодых фермеров стало. Недавно наши ребята победили в конкурсе "Лучший пахарь" в Уярском районе", - рассказала глава Иланского района Ольга Альхименко.За свою историю Иланский район дал стране множество Героев Советского Союза, России и труда, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Одним из таких людей был отец врио губернатора края Александра Усса Виктор Петрович Усс - Герой социалистического труда, председатель знаменитого на всю страну колхоза имени 7-го съезда Советов. Сам Александр Усс родом из села Новогородка и приехал поздравить земляков с праздником. Глава региона вручил выпускникам школ золотые медали за успехи в учёбе и краевые награды жителям, которые посвятили себя работе на благо малой родины."То, что присутствует глава Красноярского края, это очень приятно. И приятно вдвойне, что это наш земляк. Думаю, что на этом посту он много сделает для нашего района и города. Сегодня большая ответственность лежит и на районе, чтобы не подвести своего земляка", - сказал житель района Анатолий Аксёнов."В своё время здесь были два мощных колхоза: "7-й съезд Советов" и "Красный хлебороб". Наглядно свидетельствует о том, что и в этой восточной зоне можно давать хороший урожай. Можно поднимать селян, это вопрос организации. Поэтому я для себя вижу прежде всего эту задачу - село, село и ещё раз село", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.В конце визита глава региона возложил цветы к памятнику участникам боевых действий. Владислав ТАМОШАУСКАС











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