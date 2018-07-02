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02.07.18 17:46 Работу красноярского фонда капремонта прокомментировали в краевом правительстве





Фото Работу краевого фонда капитального ремонта прокомментировали в краевом правительстве. Чиновники рапортуют: изменения к лучшему уже есть. Они увеличили сметную стоимость на ремонты домов, она была существенно занижена, в итоге пришли более надёжные подрядчики. В этом году планируют отремонтировать 1900 домов. Сохранит ли свой пост гендиректор Нина Авдеева? Вероятнее всего, нет, нового руководителя выберут по итогам конкурса.



"Рассматривается вопрос о смене руководства. Пока остаётся Авдеева, она выполняет работу. По согласованию с министерством строительства и ЖКХ России конкурс должен пройти соответствующие процедуры, в течение лета это произойдёт", - сообщил и.о. министра промышленности и ЖКХ Анатолий Цыкалов.













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