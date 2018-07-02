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02.07.18 17:35 В Красноярск идёт похолодание





Фото В Красноярске похолодает, и сразу более чем на 10 градусов. Такой прогноз дали синоптики. Последний горячий день недели - вторник, 3 июля. А уже в среду жара отступит, температура снизится, придут тяжёлые тучи с ливнями, грозами и сильным ветром. Продлится дождливая погода предварительно до воскресенья включительно.



"Во вторник воздух прогреется до 32-х, в дальнейшем до 8 июля будет держаться в пределах до 15-20 градусов. Среда самая прохладная - 16-18оС. В дальнейшем где-то 18-20оС", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.













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