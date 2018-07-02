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02.07.18 17:40 Депутат Заксобрания, подозреваемый в получении взятки, арестован на два месяца





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Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК России по краю: "По предварительной версии, подозреваемые получили взятку 10 миллионов рублей от жителя КНР за общее покровительство в сфере лесозаготовительной деятельности. Юрий Ефимов уехал в Томск, где был задержан и экстрадирован в Красноярск. Следователь вышел в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд данное ходатайство удовлетворил и арестовал Ефимова на два месяца".



Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю: "Явно была связь криминала с властью, суд расставит все точки. Достаточно материалов в производстве, чтобы продолжать эту работу, и хочу сказать - задержание это не последнее".



10 миллионов рублей за покровительство. В Красноярске возбуждено уголовное дело на главу Богучанского района Александра Бахтина и депутата Законодательного собрания края Юрия Ефимова . Сейчас оба находятся в СИЗО, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ефимов 10 лет был заместителем главы Богучанского района, почётный работник минтруда России. У следователей это уже восьмое по счёту уголовное дело, где фигурируют власти Богучанского района."По предварительной версии, подозреваемые получили взятку 10 миллионов рублей от жителя КНР за общее покровительство в сфере лесозаготовительной деятельности. Юрий Ефимов уехал в Томск, где был задержан и экстрадирован в Красноярск. Следователь вышел в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд данное ходатайство удовлетворил и арестовал Ефимова на два месяца"."Явно была связь криминала с властью, суд расставит все точки. Достаточно материалов в производстве, чтобы продолжать эту работу, и хочу сказать - задержание это не последнее".







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