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03.07.18 09:10 Пресс-конференция: синоптики и спасатели о погоде в июле





Красноярск ждёт серьёзное похолодание - температура воздуха упадёт сразу на 10 градусов. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Когда это произойдёт и чего стоит опасаться красноярцам в июле, на пресс-конференции рассказали синоптики и сотрудники МЧС.







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