НОВОСТИ | Экономика













03.07.18 09:03 ФАС возбудила три дела против министерства соцполитики края





Фото Антимонопольная служба возбудила три дела против министерства соцполитики Красноярского края. В УФАС подозревают чиновников в дроблении контрактов при госзакупках у трёх разных фирм. Обычно закупки разбивают на более мелкие, чтобы отдать их приближённым коммерсантам без торгов. Рассматриваться дела будут 21 августа.



"В случае установления нарушения антимонопольного законодательства возможно привлечение к административной ответственности должностных лиц министерства. Возможны штрафы или дисквалификация, но об этом говорить пока преждевременно", - пояснила пресс-секретарь УФАС по Красноярскому краю Ольга Чуракова.











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