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03.07.18 11:44 В Красноярске работали мобильные приёмные ГАИ





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На счастье Владимира, здесь находились главные полицейские края. Именно поэтому вопрос удалось решить очень быстро. Мобильную приёмную ставят на посту "Бугач" уже во второй раз, и по мнению полицейского руководства, это очень действенный метод общения с населением.



"Мы стараемся в таких общественных приёмных не только услышать, что людей волнует с точки зрения безопасности дорожного движения, но и в целом люди приходят со своими проблемами. Такая форма более доступна для людей", - отметил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.



Всего на бывших постах ГИБДД были организованы три таких мобильных общественных приёмных, в которых работали практически все высшие чины краевой полиции.



Владимир Лисицын работает вахтовым методом. Пришло время менять права, но не успел. Полицейские остановили на Калинина, и начались проблемы. "Поехал менять права. Выяснилось, что в понедельник это сделать невозможно, потому что в понедельник идёт работа с населением, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Соответственно, если я не могу зарегистрироваться на портале госуслуг, то в понедельник и четверг я заменить права не могу", - пожаловался водитель.На счастье Владимира, здесь находились главные полицейские края. Именно поэтому вопрос удалось решить очень быстро. Мобильную приёмную ставят на посту "Бугач" уже во второй раз, и по мнению полицейского руководства, это очень действенный метод общения с населением."Мы стараемся в таких общественных приёмных не только услышать, что людей волнует с точки зрения безопасности дорожного движения, но и в целом люди приходят со своими проблемами. Такая форма более доступна для людей", - отметил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.Всего на бывших постах ГИБДД были организованы три таких мобильных общественных приёмных, в которых работали практически все высшие чины краевой полиции. Дмитрий БЫЗОВ











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