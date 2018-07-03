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НОВОСТИ | Общество





03.07.18 11:42 В Красноярске наградили лучших автополицейских



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3 июля 1936 года решением Совнаркома СССР была официально образована Российская Госавтоинспекция, спустя два года началось создание отделов ГАИ Красноярска. Тогда службу несли лишь 10 сотрудников, сегодня безопасность на дорогах региона обеспечивают более 2000 полицейских.

На торжественном построении в боевые ряды приняли новых сотрудников, а также наградили правительственными и ведомственными наградами отличившихся в службе инспекторов. В честь праздника полицейские организовали выставку ретро-автомобилей полка ДПС, это различные модели патрульной техники, которая стояла на вооружении ГАИ Красноярска многие годы.

Для привлечения нарушителей к ответственности применяют даже беспилотники. Сразу после торжественного построения полицейские спешат на службу. За спокойствие жителей полицейским нередко приходится платить собственной жизнью. С 1990 года при исполнении служебных обязанностей погибли шесть сотрудников ДПС.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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