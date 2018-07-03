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НОВОСТИ | Спорт





03.07.18 17:47 В Красноярске прошёл чемпионат по адаптивному спорту



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Выехать на рабочем шагу, остановиться и продолжить движение. Это с виду ничего сложного, но чтобы убедить животное выполнять простейшие действия, нужны тренировки. А ведь для этих конкурсантов даже шаг на своих ногах - большой труд.

Андрей Кубасов разминается перед конкурсным заездом. У спортсмена с ДЦП за плечами призовые места из Иркутска, Новосибирска, Саяногорска, хочется медаль и из родного Красноярска. Рядом главный болельщик и опора - мама. Иппотерапия изменила жизнь её сына, можно сказать, поставила на ноги.

"Никогда не забуду, когда он первый раз сел на коня. У него болталась голова, болталось всё, ноги, правда, колом, а голова, думали, отвалится и как мячик покатится. Спорт с конями - это такая доброта в душе, любовь к животным", - поделилась мама спортсмена Валентина Кубасова.

Иппотерапия - один из эффективных методов реабилитации. Но для участников чемпионата и первенства это не просто способ выздороветь или почувствовать себя лучше, это неотъемлемая и любимая часть жизни. "Соревновательный момент - это преодоление себя. Желание идти вперёд, добиваться большего и большего. Когда мы этого достигаем, мы можем это переносить и в жизнь", - отметила председатель красноярского центра иппотерапии Татьяна Черняева.

Сегодня в мастерстве управления лошадьми соревнуются более 30 спортсменов из разных уголков Сибири: Забайкальского края, Иркутской и Новосибирской областей. В Красноярске состязания такого масштаба проходят впервые.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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