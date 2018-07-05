НОВОСТИ | Общество













05.07.18 08:51 В красноярском онкоцентре заработал томограф





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"В данный момент в услуге нуждаются до 70 процентов наших пациентов, более качественное лечение получается после проведения КТ-топометрии. Особенно нуждаются пациенты с опухолью головного мозга, предстательной железы. Конечно, мы выходили из ситуации, но было затруднительно", - отметил заведующий радиологическим отделением онкодиспансера Валерий Козин.







Новый дорогостоящий томограф в краевом онкодиспансере наладили. Ремонт обошёлся в 3,5 миллиона рублей. Несколько месяцев назад "Вести" рассказывали, пациентка из Назарова с опухолью головного мозга не могла начать курс радиотерапии. Без томографа онкологи не могли сделать разметку - это точное обозначение места, куда следует направлять радиолуч. В итоге девушку отправили на лечение в Москву, многие пациенты вынуждены были ждать, технику отремонтировали только сейчас. Томограф не работал 4 месяца."В данный момент в услуге нуждаются до 70 процентов наших пациентов, более качественное лечение получается после проведения КТ-топометрии. Особенно нуждаются пациенты с опухолью головного мозга, предстательной железы. Конечно, мы выходили из ситуации, но было затруднительно", - отметил заведующий радиологическим отделением онкодиспансера Валерий Козин.







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