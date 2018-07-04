НОВОСТИ | Общество













04.07.18 08:49 В Красноярск прибыл православный автопробег





Фото



"Проедем километр - спускает то одно, то сразу два колеса. Был случай, три колеса за раз спускало. В обычной жизни так не бывает. Мы понимаем, что нас тёмные силы тормозили. По-другому не объяснить", - рассказывает участник крестного хода Сергей Суслов.



Автопробег уже побывал во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Иркутске. Ночуют путники то в машине, то в здании приютившей колокольни. В каждом крупном городе устраивают молебен, с собой у них семь икон, в том числе и тактильная - для слепых.



Марш-бросок на 15 тысяч километров завершится в Екатеринбурге. 17 июля там будут десятки тысяч паломников со всей России. Ведь сто лет назад на Урале была расстреляна семья императора Николая Второго. Путники из Магадана планируют присоединиться к Царскому крестному ходу от Храма на крови до монастыря на Ганиной яме.



К слову, все участники автомобильного крестного хода состоят в обществе инвалидов. Многие пришли к Богу как раз после автокатастроф или семейных трагедий.



Автомобильный крестный ход прибыл в Красноярск накануне. Девять паломников на трёх машинах уже почти месяц едут из Магадана. И не без приключений. Сергей Суслов рассказывает, что 17 раз меняли колёса только на Колымской трассе."Проедем километр - спускает то одно, то сразу два колеса. Был случай, три колеса за раз спускало. В обычной жизни так не бывает. Мы понимаем, что нас тёмные силы тормозили. По-другому не объяснить", - рассказывает участник крестного хода Сергей Суслов.Автопробег уже побывал во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Иркутске. Ночуют путники то в машине, то в здании приютившей колокольни. В каждом крупном городе устраивают молебен, с собой у них семь икон, в том числе и тактильная - для слепых.Марш-бросок на 15 тысяч километров завершится в Екатеринбурге. 17 июля там будут десятки тысяч паломников со всей России. Ведь сто лет назад на Урале была расстреляна семья императора Николая Второго. Путники из Магадана планируют присоединиться к Царскому крестному ходу от Храма на крови до монастыря на Ганиной яме.К слову, все участники автомобильного крестного хода состоят в обществе инвалидов. Многие пришли к Богу как раз после автокатастроф или семейных трагедий. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













