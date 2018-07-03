НОВОСТИ | Общество













03.07.18 17:44 Жители Солонцов жалуются на регулярные отключения электричества





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"Наши юристы сейчас будут готовить пакет документов, сколько у нас погорело аппаратуры, сколько прокисло продуктов и т.д. Мы приезжаем с дачи, у нас вонь стоит в квартире, потому что всё прокисло", - негодует житель посёлка Солонцы Ольга Сащенко.



Местные злятся: живём как будто бы не рядом с мегаполисом, а где-то в глухой тайге. Шампуры и мангал находятся здесь не просто так. Для того, чтобы хоть что-то поесть в те времена, когда отключается электричество, возле каждого дома установили такие конструкции, и жители именно на них готовят себе пищу.



В Красноярских электрических сетях заявили, что все проблемы жителей из-за изношенности ЛЭП. Как раз сейчас линию электропередачи реконструируют на новый, самонесущий провод, он очень крепкий. И большая часть отключений в последние недели связана именно с ремонтом.



"Мы избежим значительной доли отключений в этом плане. В связи с этим хочу принести извинения жителям за неудобства - где то произошёл провал в доведении информации", - пояснил директор производственного отделения "Красноярские электрические сети" Андрей Юсупов.



Однако к подстанции подключены и несколько частных электросетей, где аварии случаются наиболее часто. А вот здесь энергетики бессильны - хозяев таких сетей можно только попросить пристальнее следить за оборудованием, а никак не заставить. Это значит, что даже после реконструкции неприятности с электроснабжением могут повториться.



Сюда, на улицу Дубовицкого посёлка Солонцы, люди начали переезжать несколько лет назад. Польстились на свободу от городской духоты, а получили новые проблемы - здесь регулярно отключают электричество. При любой мало-мальски крупной аварии обесточиваются практически все Солонцы. Только в этом году год свет отключали десятки раз, в среднем на несколько часов в день, а скачки напряжения сожгли несметное количество бытовой техники и электроники."Наши юристы сейчас будут готовить пакет документов, сколько у нас погорело аппаратуры, сколько прокисло продуктов и т.д. Мы приезжаем с дачи, у нас вонь стоит в квартире, потому что всё прокисло", - негодует житель посёлка Солонцы Ольга Сащенко.Местные злятся: живём как будто бы не рядом с мегаполисом, а где-то в глухой тайге. Шампуры и мангал находятся здесь не просто так. Для того, чтобы хоть что-то поесть в те времена, когда отключается электричество, возле каждого дома установили такие конструкции, и жители именно на них готовят себе пищу.В Красноярских электрических сетях заявили, что все проблемы жителей из-за изношенности ЛЭП. Как раз сейчас линию электропередачи реконструируют на новый, самонесущий провод, он очень крепкий. И большая часть отключений в последние недели связана именно с ремонтом."Мы избежим значительной доли отключений в этом плане. В связи с этим хочу принести извинения жителям за неудобства - где то произошёл провал в доведении информации", - пояснил директор производственного отделения "Красноярские электрические сети" Андрей Юсупов.Однако к подстанции подключены и несколько частных электросетей, где аварии случаются наиболее часто. А вот здесь энергетики бессильны - хозяев таких сетей можно только попросить пристальнее следить за оборудованием, а никак не заставить. Это значит, что даже после реконструкции неприятности с электроснабжением могут повториться. Дмитрий БЫЗОВ







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