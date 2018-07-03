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03.07.18 17:42 В регионе появилось министерство тарифной политики





Фото В Красноярском крае создано новое министерство. На заседании правительства министры утвердили положение о министерстве тарифной политики. До сих пор тарифы регулировали отдельные ведомства: региональная энергетическая комиссии - по коммунальным услугам, минтранс - по проезду в общественном транспорте, минздрав - по лекарствам и так далее. Сейчас государственное регулирование тарифов будет сосредоточено в одном месте. Глава министерства тарифной политики региона будет назначен уже на этой неделе.



"Наша задача - через создание такого министерства сделать сдерживание тарифов государственной политикой. В этом смысле опасаться роста, неожиданных шагов в этой сфере точно не стоит", - отметил и.о. председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.













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