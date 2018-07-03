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НОВОСТИ | Экономика





03.07.18 19:10 Краевые и городские депутаты проанализировали бюджет региона



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2017-й стал переломным для региона. 11 месяцев из 12-ти бюджет исполнялся с профицитом. Такого в крае давно не было. Сейчас главная задача - сделать традиционным этот позитивный опыт. На комитете парламентарии утвердили резолюцию публичных слушаний, которые прошли в июне. На сессии этот вопрос будет рассмотрен 5 июля.

"Мы справились со всеми вызовами, которые были. Это и значительные повышения заработных плат, и выполнение указов президента. Красноярский край очень хорошо это сделал", - подчеркнул председатель комитета по бюджету Законодательного собрания края Егор Васильев.

По итогам 2017-го доходная часть краевой казны - 208 миллиардов, расходная - 212. В плане на 2018-й доходы и расходы увеличены; соответственно, вырос дефицит. "Это завершающий год в рамках подготовки к универсиаде. Если относительно 17-го года дефицит 4,5 млрд., то в 18-м он планово повыше. Но мы надеемся, что по итогам исполнения он фактически будет ниже", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

В качестве подтверждения из федерации Красноярск получил 460 миллионов. "У нас есть некоторые обязательства. Мы обязаны снести ветхие и аварийные дома, которые находятся по маршрутам следования кортежей Универсиады", - пояснила председатель комиссии по бюджету городского совета депутатов Красноярска Наталия Фирюлина.

Список аварийных домов был утверждён ещё в прошлом году. Деревянные бараки находятся в разных районах города: на Шахтёров, Свердловской, Калинина, в центре - на Марковского, Ленина, Маркса. В общей сложности снесут 63 дома, но расселят жителей 65 домов. Два дома на Маркса признаны памятниками, их отреставрируют.

В июле депутаты горсовета соберутся ещё как минимум раз. Должны прийти средства на исполнение майских указов Президента. Речь о строительстве яслей и школы.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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