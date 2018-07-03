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03.07.18 19:10 Краевые и городские депутаты проанализировали бюджет региона





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"Мы справились со всеми вызовами, которые были. Это и значительные повышения заработных плат, и выполнение указов президента. Красноярский край очень хорошо это сделал", - подчеркнул председатель комитета по бюджету Законодательного собрания края Егор Васильев.



По итогам 2017-го доходная часть краевой казны - 208 миллиардов, расходная - 212. В плане на 2018-й доходы и расходы увеличены; соответственно, вырос дефицит. "Это завершающий год в рамках подготовки к универсиаде. Если относительно 17-го года дефицит 4,5 млрд., то в 18-м он планово повыше. Но мы надеемся, что по итогам исполнения он фактически будет ниже", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.



В качестве подтверждения из федерации Красноярск получил 460 миллионов. "У нас есть некоторые обязательства. Мы обязаны снести ветхие и аварийные дома, которые находятся по маршрутам следования кортежей Универсиады", - пояснила председатель комиссии по бюджету городского совета депутатов Красноярска Наталия Фирюлина.



Список аварийных домов был утверждён ещё в прошлом году. Деревянные бараки находятся в разных районах города: на Шахтёров, Свердловской, Калинина, в центре - на Марковского, Ленина, Маркса. В общей сложности снесут 63 дома, но расселят жителей 65 домов. Два дома на Маркса признаны памятниками, их отреставрируют.



В июле депутаты горсовета соберутся ещё как минимум раз. Должны прийти средства на исполнение майских указов Президента. Речь о строительстве яслей и школы.



2017-й стал переломным для региона. 11 месяцев из 12-ти бюджет исполнялся с профицитом. Такого в крае давно не было. Сейчас главная задача - сделать традиционным этот позитивный опыт. На комитете парламентарии утвердили резолюцию публичных слушаний, которые прошли в июне. На сессии этот вопрос будет рассмотрен 5 июля."Мы справились со всеми вызовами, которые были. Это и значительные повышения заработных плат, и выполнение указов президента. Красноярский край очень хорошо это сделал", - подчеркнул председатель комитета по бюджету Законодательного собрания края Егор Васильев.По итогам 2017-го доходная часть краевой казны - 208 миллиардов, расходная - 212. В плане на 2018-й доходы и расходы увеличены; соответственно, вырос дефицит. "Это завершающий год в рамках подготовки к универсиаде. Если относительно 17-го года дефицит 4,5 млрд., то в 18-м он планово повыше. Но мы надеемся, что по итогам исполнения он фактически будет ниже", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.В качестве подтверждения из федерации Красноярск получил 460 миллионов. "У нас есть некоторые обязательства. Мы обязаны снести ветхие и аварийные дома, которые находятся по маршрутам следования кортежей Универсиады", - пояснила председатель комиссии по бюджету городского совета депутатов Красноярска Наталия Фирюлина.Список аварийных домов был утверждён ещё в прошлом году. Деревянные бараки находятся в разных районах города: на Шахтёров, Свердловской, Калинина, в центре - на Марковского, Ленина, Маркса. В общей сложности снесут 63 дома, но расселят жителей 65 домов. Два дома на Маркса признаны памятниками, их отреставрируют.В июле депутаты горсовета соберутся ещё как минимум раз. Должны прийти средства на исполнение майских указов Президента. Речь о строительстве яслей и школы. Елена АЛИШЕВЕЦ











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