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НОВОСТИ | Общество





04.07.18 08:55 С площади перед БКЗ исчезнет автопарковка



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Ливнёвку на Авиаторов укладывали в далёких 80-х. И похоже, срок годности коммуникаций истёк: грунт под дорогой стало подмывать, пришлось перекопать транспортную магистраль - проблемные трубы уложены на глубине 9 метров. К счастью для жителей Взлётки и Северного, стоящих в пробках, работы вышли на финишную прямую, подрядчик почти закончил.

"К пятнице он должен завершить все уплотнительные и восстановительные работы. Либо в пятницу вечером, либо в субботу запустим движение. Надо понимать, что на этом перешейке он пока будет в гравийном исполнении", - сообщил глава Красноярска Сергей Ерёмин.

А уже на следующей неделе начнут укладывать асфальт. На другом конце города, в переулке Сибирский по просьбе общественников сегодня проверяли качество свежих бордюров. Бордюры прошли проверку, но активисты пообещали приехать через год.

"Проверки проходят по нормативным документам. Например, бортовой камень по госту принимается не менее 10% от партии, но не менее 12 штук. То есть если установлено 12 бортов и менее, проверяется 100%, то есть каждый борт стучится. Конечно, бывают отклонения. Это всё выбраковывается, подрядчик меняет", - пояснила начальник лабораторного обследования МКУ УДИБ Анастасия Балдурова.

Площадь Мира у БКЗ тоже перекопали, здесь полностью меняют брусчатку, обустраивают газоны и заменяют светильники. Кроме того, обещают сделать косметический ремонт Триумфальной арки. А саму площадь пообещали зачистить от автомобилей. Совсем. Парковку организуют на нижнем ярусе - ради удобства пешеходов и велосипедистов.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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