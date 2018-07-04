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НОВОСТИ | Общество





04.07.18 11:47 В Дивногорске прошёл слёт школьных лесничеств Сибири



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Береги лес смолоду. IV краевой сбор школьных лесничеств собрал юных экологов разных областей. Они уже умеют искусственно восстанавливать лес. Ребята разбились на команды и распределили обязанности. Девочки делают так называемую "болтушку", а мальчики - саму посадку, для чего используют специальный меч.

120 школьников приехали на слёт со всех уголков Сибири. "Слёт школьных лесничеств становится целью для участия у школьников в районных лесничествах. Потому что здесь отобраны самые лучшие представители и они между собой соревнуются: показывают свои знания, умения, навыки", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Сегодня в крае работают 39 школьных лесничеств, в которых обучаются более 500 ребят. В течение года специалисты лесного хозяйства и образовательных учреждений не только изучают со школьниками основы охраны, защиты и воспроизводства лесов, но и проводят с ними научно-исследовательскую работу, а также множество практических мероприятий.

Летний сбор - самое долгожданное событие для юных лесоводов. Раз в год они собираются все вместе и на практике исследуют мир флоры. А после, на закрытии получают заслуженные дипломы и подарки, которые возьмут с собой в очередной поход.

Екатерина ОЛЕННИКОВА
АРХИВ 
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