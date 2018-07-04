НОВОСТИ | Общество













04.07.18 11:47 В Дивногорске прошёл слёт школьных лесничеств Сибири





Фото



120 школьников приехали на слёт со всех уголков Сибири. "Слёт школьных лесничеств становится целью для участия у школьников в районных лесничествах. Потому что здесь отобраны самые лучшие представители и они между собой соревнуются: показывают свои знания, умения, навыки", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.



Сегодня в крае работают 39 школьных лесничеств, в которых обучаются более 500 ребят. В течение года специалисты лесного хозяйства и образовательных учреждений не только изучают со школьниками основы охраны, защиты и воспроизводства лесов, но и проводят с ними научно-исследовательскую работу, а также множество практических мероприятий.



Летний сбор - самое долгожданное событие для юных лесоводов. Раз в год они собираются все вместе и на практике исследуют мир флоры. А после, на закрытии получают заслуженные дипломы и подарки, которые возьмут с собой в очередной поход.



Береги лес смолоду. IV краевой сбор школьных лесничеств собрал юных экологов разных областей. Они уже умеют искусственно восстанавливать лес. Ребята разбились на команды и распределили обязанности. Девочки делают так называемую "болтушку", а мальчики - саму посадку, для чего используют специальный меч.120 школьников приехали на слёт со всех уголков Сибири. "Слёт школьных лесничеств становится целью для участия у школьников в районных лесничествах. Потому что здесь отобраны самые лучшие представители и они между собой соревнуются: показывают свои знания, умения, навыки", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.Сегодня в крае работают 39 школьных лесничеств, в которых обучаются более 500 ребят. В течение года специалисты лесного хозяйства и образовательных учреждений не только изучают со школьниками основы охраны, защиты и воспроизводства лесов, но и проводят с ними научно-исследовательскую работу, а также множество практических мероприятий.Летний сбор - самое долгожданное событие для юных лесоводов. Раз в год они собираются все вместе и на практике исследуют мир флоры. А после, на закрытии получают заслуженные дипломы и подарки, которые возьмут с собой в очередной поход. Екатерина ОЛЕННИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













