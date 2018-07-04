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04.07.18 15:39 Строительство развязки на Волочаевской тормозят грунтовые воды и предприимчивые жители





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"Считаю, что были сделаны некорректно изыскания. У нас появились подземные речки под вторым и третьим переходами. Мы сейчас эти переходы поднимаем на полтора метра вверх, потому что не можем справиться с грунтовыми водами", - пояснил генеральный директор строительной компании Владимир Егоров.



Но всё же главная проблема, по словам подрядчика, это жители частных домов. Пользуясь случаем, они чрезмерно завышают цену за имущество и пытаются отстоять её в суде, что негативно сказывается на сроках строительства. "Бюджет просто не в состоянии их заплатить. Не только потому, что это стоит больших денег, а потому, что он не имеет на это права. Это необоснованно завышенная цена. Поэтому сегодня осталось буквально пара строений, которые мешают окончанию строительства", - пояснил врио губернатора Красноярска Александр Усс.



Подрядчику несколько раз приходилось менять проект, чтобы обойти проблемные дома, теперь экстренно выкупать их не планируют и скроют от глаз защитными экранами. Кроме того, отвлечь внимание должна зелень, сегодня решено высаживать там не молодые, а уже взрослые деревья.



Вместе с улицей Волочаевская идёт благоустройство и соседних объектов. Например, уже началась покраска фасада мелькомбината, а железнодорожный мост, который идёт параллельно с Николаевским, обещают подсветить к Универсиаде. "Очень большие работы возле арены "Платинум". Создание ливневой канализации и очистных сооружений. Большая транспортная развязка под обслуживание с перспективой в дальнейшем, чтобы выйти на улицу Судостроительная. Чтобы связать Николаевский мост с Пашенным", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Несмотря на все препятствия и трудности, подрядчик обещает закончить асфальтирование к середине сентября, а уже к октябрю завершить благоустройство и открыть движение по новой развязке.



Рабочие ударными темпами двигаются к открытию дороги: уже укладывают асфальт и оборудуют съезды. Кроме того, возводят надземный пешеходный мост и прокладывают пять переходов под проезжей частью."Считаю, что были сделаны некорректно изыскания. У нас появились подземные речки под вторым и третьим переходами. Мы сейчас эти переходы поднимаем на полтора метра вверх, потому что не можем справиться с грунтовыми водами", - пояснил генеральный директор строительной компании Владимир Егоров.Но всё же главная проблема, по словам подрядчика, это жители частных домов. Пользуясь случаем, они чрезмерно завышают цену за имущество и пытаются отстоять её в суде, что негативно сказывается на сроках строительства. "Бюджет просто не в состоянии их заплатить. Не только потому, что это стоит больших денег, а потому, что он не имеет на это права. Это необоснованно завышенная цена. Поэтому сегодня осталось буквально пара строений, которые мешают окончанию строительства", - пояснил врио губернатора Красноярска Александр Усс.Подрядчику несколько раз приходилось менять проект, чтобы обойти проблемные дома, теперь экстренно выкупать их не планируют и скроют от глаз защитными экранами. Кроме того, отвлечь внимание должна зелень, сегодня решено высаживать там не молодые, а уже взрослые деревья.Вместе с улицей Волочаевская идёт благоустройство и соседних объектов. Например, уже началась покраска фасада мелькомбината, а железнодорожный мост, который идёт параллельно с Николаевским, обещают подсветить к Универсиаде. "Очень большие работы возле арены "Платинум". Создание ливневой канализации и очистных сооружений. Большая транспортная развязка под обслуживание с перспективой в дальнейшем, чтобы выйти на улицу Судостроительная. Чтобы связать Николаевский мост с Пашенным", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.Несмотря на все препятствия и трудности, подрядчик обещает закончить асфальтирование к середине сентября, а уже к октябрю завершить благоустройство и открыть движение по новой развязке. Владислав ТАМОШАУСКАС











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